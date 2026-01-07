Fisica quantistica campana nominata a Innsbruck ‘Scienziata austriaca dell’anno’

Francesca Ferlaino, fisica italiana specializzata in fisica quantistica, è stata recentemente riconosciuta come “Scienziata austriaca dell’anno” dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell’istruzione. La sua attività si svolge a Innsbruck, dove ha contribuito in modo significativo allo studio delle proprietà quantistiche. Questa nomina evidenzia l’importanza della ricerca scientifica italiana nel contesto internazionale e il ruolo di Ferlaino nel panorama scientifico europeo.

La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata "Scienziata austriaca dell'anno" dall'Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell'istruzione. Dal 2006 svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Fisica sperimentale dell'Università di Innsbruck e dal 2014 è direttrice scientifica dell'Istituto di ottica quantistica e informazione quantistica di Innsbruck. Nell'Anno internazionale della scienza quantistica, il riconoscimento è stato attribuito alla scienziata italiana per aver divulgato il suo lavoro scientifico sugli stati esotici del mondo quantistico ed esser riuscita a portare il suo campo di ricerca a un pubblico più ampio.

