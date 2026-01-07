Fisica quantistica campana nominata a Innsbruck ‘Scienziata austriaca dell’anno’

Da anteprima24.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Ferlaino, fisica italiana specializzata in fisica quantistica, è stata recentemente riconosciuta come “Scienziata austriaca dell’anno” dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell’istruzione. La sua attività si svolge a Innsbruck, dove ha contribuito in modo significativo allo studio delle proprietà quantistiche. Questa nomina evidenzia l’importanza della ricerca scientifica italiana nel contesto internazionale e il ruolo di Ferlaino nel panorama scientifico europeo.

Tempo di lettura: 2 minuti La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata “Scienziata austriaca dell’anno” dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell’istruzione. Dal 2006 svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Fisica sperimentale dell’Università di Innsbruck e dal 2014 è direttrice scientifica dell’Istituto di ottica quantistica e informazione quantistica di Innsbruck. Nell’Anno internazionale della scienza quantistica, il riconoscimento è stato attribuito alla scienziata italiana per aver divulgato il suo lavoro scientifico sugli stati esotici del mondo quantistico ed esser riuscita a portare il suo campo di ricerca a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fisica quantistica campana nominata a innsbruck 8216scienziata austriaca dell8217anno8217

© Anteprima24.it - Fisica quantistica, campana nominata a Innsbruck ‘Scienziata austriaca dell’anno’

Leggi anche: Raccontare la fisica quantistica attraverso il linguaggio dell’arte

Leggi anche: 'Un viaggio tra medicina e fisica quantistica', si parla di benessere del corpo e dell’anima con Mario Baldassarri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

fisica quantistica campana nominataFisica quantistica italiana a Innsbruck nominata 'Scienziata austriaca dell'anno' - La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata "Scienziata austriaca dell'anno" dall'Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici e dell'istruzione. ansa.it

Il Nobel per la Fisica a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis - Martinis per «la scoperta dell’effetto di tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione ... ilpost.it

Scoperta una nuova proprietà quantistica nel fosforo nero - Nel mondo della fisica quantistica, la capacità di misurare con precisione le proprietà geometriche degli stati quantistici rappresenta una delle sfide più ambiziose della ricerca contemporanea. tomshw.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.