Napoli Juve l’ex presidente Ferlaino sui bianconeri | Per me è una squadra straniera vi spiego Poi il ricordo della punizione di Maradona contro la Vecchia Signora
Napoli Juve, Ferlaino: parole nette sulla Vecchia Signora. Il ricordo della punizione di Maradona. La necessità di avere molta fortuna in questo tipo di match. L’attesa per il big match tra Napoli e Juventus è palpabile, alimentata anche dalle parole cariche di storia e passione di Corrado Ferlaino, ex presidente dei partenopei. Intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, Ferlaino ha subito riacceso la storica rivalità tra le due squadre. La Juventus la considero una squadra straniera, ha dichiarato l’ex presidente. La sua visione è netta. Tra i ricordi più vivi, Ferlaino ha citato la leggenda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
