La città di Fontanelle beneficia di un finanziamento regionale di 25 mila euro destinato alla riqualificazione della villetta Baden Powell. L’intervento, promosso dall’amministrazione locale, prevede lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni dell’area nel quartiere. L’assessore Gerlando Principato ha espresso soddisfazione per questo contributo, che contribuirà alla valorizzazione dello spazio pubblico e alla rigenerazione urbana della zona.

L’assessore ai Lavori pubblici e alla rigenerazione urbana Gerlando Principato ha espresso soddisfazione per il finanziamento di 25 mila euro concesso dalla Regione Siciliana per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della villetta Baden Powell, nel quartiere di Fontanelle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Fontanelle, un finanziamento regionale per la riqualificazione della villetta Baden Powell

Leggi anche: Interventi sull'illuminazione pubblica: chiude il parco Baden Powell

Leggi anche: Paduli, finanziamento da 1,99 milioni per la riqualificazione dell’area industriale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fontanelle, un finanziamento regionale per la riqualificazione della villetta Baden Powell.

Fontanelle, un finanziamento regionale per la riqualificazione della villetta Baden Powell - L’assessore ai Lavori pubblici e alla rigenerazione urbana Gerlando Principato ha espresso soddisfazione per il finanziamento di 25 mila euro concesso dalla Regione Siciliana per la manutenzione ... agrigentonotizie.it

Agrigento, 25mila euro per la riqualificazione della villetta Baden Powell a Fontanelle - «Accolgo con soddisfazione il finanziamento di 25 mila euro concesso dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture con DDG 4993 del 15/12/2025, per i lavori di manutenzione straordinaria ... grandangoloagrigento.it