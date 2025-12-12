Interventi sull' illuminazione pubblica | chiude il parco Baden Powell

A partire da lunedì 15 dicembre 2025, il parco Baden Powell di Pordenone rimarrà chiuso al pubblico per interventi sull'illuminazione pubblica. Il Comune ha comunicato dettagli sulle operazioni di lavoro, che renderanno temporaneamente inaccessibile l’area. La chiusura è finalizzata a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti di illuminazione del parco.

Dalla giornata di lunedì 15 dicembre 2025 l'intero parco Baden Powell sarà chiuso al pubblico. Ad annunciarlo è stato il Comune di Pordenone che in una nota chiarisce come si svolgerà il lavoro. L'amministrazione comunale fa sapere che l'intera area verde che si estende alle spalle della.

