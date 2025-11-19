Paduli finanziamento da 1,99 milioni per la riqualificazione dell’area industriale

Comunicato Stampa Interventi su sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità trasformeranno l’area industriale Ponte Valentino La Regione Campania ha ufficializzato il riparto dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e al potenziamento delle aree industriali. Tra i progetti ammessi figura quello presentato dal Comune . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

paduli finanziamento 199 milioniPaduli, finanziamento da 1,99 milioni per la riqualificazione dell’area industriale - Il Comune di Paduli ottiene 1,99 mln dalla Regione Campania per digitalizzazione, sicurezza e sostenibilità dell’area industriale Ponte Valentino. Come scrive fremondoweb.com

Paduli si rifà il look: quasi 2 milioni di euro dalla Regione per il restyling di Ponte Valentino - La Regione Campania ha ufficializzato il riparto dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e al potenziamento delle aree industriali. Da ntr24.tv

