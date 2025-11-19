Comunicato Stampa Interventi su sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità trasformeranno l’area industriale Ponte Valentino La Regione Campania ha ufficializzato il riparto dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e al potenziamento delle aree industriali. Tra i progetti ammessi figura quello presentato dal Comune . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paduli, finanziamento da 1,99 milioni per la riqualificazione dell’area industriale