Paduli finanziamento da 1,99 milioni per la riqualificazione dell’area industriale
Comunicato Stampa Interventi su sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità trasformeranno l’area industriale Ponte Valentino La Regione Campania ha ufficializzato il riparto dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e al potenziamento delle aree industriali. Tra i progetti ammessi figura quello presentato dal Comune . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
Nell’ambito della forte vicinanza alle imprese del territorio e con il coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca, è stata completata un’importante operazione di finanziamento a favore di GENETIC SpA, società leader nel settore farmaceutico, spec - facebook.com Vai su Facebook
Paduli, finanziamento da 1,99 milioni per la riqualificazione dell’area industriale - Il Comune di Paduli ottiene 1,99 mln dalla Regione Campania per digitalizzazione, sicurezza e sostenibilità dell’area industriale Ponte Valentino. Come scrive fremondoweb.com
Paduli si rifà il look: quasi 2 milioni di euro dalla Regione per il restyling di Ponte Valentino - La Regione Campania ha ufficializzato il riparto dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e al potenziamento delle aree industriali. Da ntr24.tv