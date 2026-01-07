Foglianise annuncia con entusiasmo la nomina di Don Nicola Gagliarde come nuovo parroco. Questa scelta rappresenta un momento importante per la comunità, che potrà contare sulla guida spirituale di un sacerdote dedicato e impegnato nel sostegno e nella crescita del paese. La presenza di Don Nicola si inserisce nel percorso di continuità e rinnovamento della parrocchia, favorendo un dialogo aperto e costruttivo con tutti i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Accogliamo con sincera gioia la notizia della nomina di Don Nicola Gagliarde come nuovo parroco di Foglianise. – così il sindaco, Giovanni Mastrocinque. È una notizia che ci rende felici e che salutiamo con fiducia, pronti ad accoglierlo e a camminare insieme nella bellezza di una collaborazione leale tra Parrocchia e istituzioni, al servizio della comunità e delle persone. Questo passaggio è anche l’occasione per rinnovare, con gratitudine profonda, il ringraziamento a Mons. Pietro Florio per il cammino vissuto accanto alla nostra comunità. Anni segnati da una presenza attenta, da una cura quotidiana delle relazioni e da un’attenzione particolare ai bambini e ai giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise, don Nicola Gagliarde è il nuovo parroco

