il paese accoglie il nuovo parroco don ricciarelli

PERIGNANO Perignano ha accolto il suo nuovo parroco don Francesco Ricciarelli. Sabato in piazza Vittorio Veneto, autorità civili e militari, cittadini e rappresentanti delle associazioni del territorio hanno accolto don Francesco, fucecchiese di nascita e in arrivo da Cigoli, dal santuario della madre dei bimbi, nel comune di San Miniato. Da ieri ha preso il posto di don Matthew Puthenpurakal, per tutti don Matteo, per la comunità di Perignano, Lavaiano e Quattro Strade. Don Matteo infatti è adesso alla guida della parrocchia della Collegiata di San Giovanni Battista e dell'intera unità pastorale di Fucecchio.

