Don Giuseppe Frazzani parroco a Bardi don Lezoli a Compiano

Su decisione della Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Frazzani è stato nominato parroco delle parrocchie nel comune di Bardi: San Giovanni Battista e Beata Vergine Addolorata; Beata Vergine Annunciata in Boccolo Tassi; Beata Vergine Assunta in Casanova Val Ceno; San Lorenzo martire in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

