Finn Balor | NXT UK ha reso povere tutte le indie

Finn Balor ha espresso una riflessione critica sull’impatto di NXT UK sulla scena del wrestling indipendente nel Regno Unito. Secondo lui, l’espansione della WWE ha avuto effetti negativi, riducendo le opportunità e la visibilità delle promozioni “indie” locali. Questa opinione sottolinea come il consolidamento del brand WWE possa influire sullo sviluppo e sulla diversità del panorama wrestling britannico.

Finn Balor non si è trattenuto nel riflettere sulle conseguenze a lungo termine dell’espansione della WWE sulla scena del wrestling “giovanile” del Regno Unito e, secondo lui, il danno è stato reale. Durante la sua intervista con Cody Rhodes a “What Do You Want To Talk About?” , la star del “Judgment Day” ha parlato di come il lancio di NXT UK abbia devastato la scena indipendente europea e abbia lasciato molte promotion in difficoltà nel riprendersi. Balor lo ha definito un punto di svolta fondamentale: “Quando è nato NXT UK, che all’epoca era una cosa enorme per il wrestling britannico ed europeo, ho la sensazione che abbia in un certo senso preso tutto il talento e abbia fatto morire di fame tutte le federazioni indipendenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

