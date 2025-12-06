Nel Cortile Cavaniglia di Pitti Uomo 109, JOTT si presenta con la sua filosofia che unisce funzionalità e creatività, portando avanti quella rivoluzione silenziosa iniziata nel 2010 a Marsiglia dai cugini Mathieu e Nicolas Gourdikian. L’acronimo Just Over The Top racchiude l’essenza del brand: piumini ultraleggeri e sottili che si possono indossare in ogni circostanza, . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - JOTT: la rivoluzione francese del piumino ultraleggero a Pitti Uomo 109.