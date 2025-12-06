JOTT | la rivoluzione francese del piumino ultraleggero a Pitti Uomo 109
Nel Cortile Cavaniglia di Pitti Uomo 109, JOTT si presenta con la sua filosofia che unisce funzionalità e creatività, portando avanti quella rivoluzione silenziosa iniziata nel 2010 a Marsiglia dai cugini Mathieu e Nicolas Gourdikian. L’acronimo Just Over The Top racchiude l’essenza del brand: piumini ultraleggeri e sottili che si possono indossare in ogni circostanza, . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Approfondisci con queste news
Jott: un esperto di ristrutturazioni aziendali alla presidenza - Il marchio francese, di cui L Catterton è azionista di riferimento, ha annunciato l'uscita di Benjamin Durand- Si legge su it.fashionnetwork.com
Thierry Miremont sale alla presidenza dell’azienda di piumini Jott controllata da L Catterton - Servoingt, guiderà il rilancio del marchio outerwear francese ... Secondo msn.com