Fiamme nei boschi di Crevoladossola fermata dai forestali una giovane di 22 anni

Nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, un incendio ha interessato i boschi di Crevoladossola. I forestali sono intervenuti per circoscrivere le fiamme e fermare la loro propagazione. Durante le operazioni è stata fermata una giovane di 22 anni, sospettata di aver contribuito allo svilupparsi dell’incendio. La situazione è sotto controllo e le autorità procedono con le indagini.

Un vasto incendio si è sviluppato nei boschi di Crevoladossola nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio.Le fiamme hanno interessato un'area boschiva a nord del comune ossolano: a prendere fuoco è stato il versante che dalla località Cuslone porta a Ginestri e Ceva di Sotto. L'incendio ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Fiamme nei boschi di Crevoladossola, fermata dai forestali una giovane di 22 anni Leggi anche: Area di spaccio nei boschi smantellata dai carabinieri Leggi anche: Dramma nei boschi di Serino: cane cade in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio Crevoladossola, fermata giovane donna; A fuoco i boschi sopra Crevoladossola. Fiamme nei boschi di Crevoladossola, fermata dai forestali una giovane di 22 anni - La donna avrebbe riferito ai militari di aver acceso un fuoco per segnalare la sua posizione dopo essersi persa ... novaratoday.it

Incendio nei boschi sopra Crevoladossola, fiamme fuori controllo nel giorno dell’Epifania - Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nei boschi sopra Crevoladossola, in Val d’Ossola, nel Vco. giornalelavoce.it

Vasto incendio nei boschi di Crevoladossola - 30 ettari di bosco: oggi è previsto anche l’arrivo di mezzi aerei ... lastampa.it

Le squadre sono al lavoro da ore per contenere le fiamme - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.