Area di spaccio nei boschi smantellata dai carabinieri

C’era tutto, anche un po’ di hashish, nel bivacco ’ripulito’ dai carabinieri. L’operazione è stata eseguito in un’area boschiva che si trova sulla provinciale 66 dell’Abetina, quella che da Piancastagnaio conduce a Castell’Azzara, versante grossetano dell’Amiata. I militari della stazione di Piancastagnaio, coadiuvati da quelli della Compagnia di Montalcino e dai carabinieri forestali di Abbadia San Salvatore, a conclusione di un’attività investigativa hanno scoperto, smantellato, il punto di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini del’Arma sono intervenuti convinti di trovare i frequentatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Area di spaccio nei boschi smantellata dai carabinieri

