Fiamma olimpica a Bologna la tappa sotto la neve

A Bologna si è svolta la 30ª tappa della staffetta della fiaccola olimpica, simbolo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La torcia, che accompagna il percorso verso l’evento, prosegue il suo viaggio attraverso diverse città italiane, rafforzando il legame tra le comunità e lo spirito olimpico. La tappa sotto la neve ha sottolineato l’importanza di questa tradizione, che unisce il Paese in attesa delle prossime competizioni.

Prosegue il viaggio della torcia olimpica simbolo delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 30esima tappa, delle 60 previste, a Bologna. Il capoluogo emiliano ha accolto la fiamma con una nevicata durante la giornata dell'Epifania. L'itinerario della torcia è cominciato con la cerimonia di accensione, avvenuta il 26 novembre scorso nel bosco sacro dell'antica Olimpia, terminerà il 5 febbraio a Milano.

