La fiamma olimpica a Faenza sotto la neve

A Faenza, la recente nevicata ha ricoperto la città di un bianco intenso, creando un’atmosfera suggestiva in linea con l’attesa per i prossimi Giochi olimpici invernali. La fiamma olimpica, simbolo di pace e unità, ha suscitato interesse tra cittadini e visitatori, sottolineando il legame tra tradizione e sport internazionale. La neve ha trasformato il contesto urbano, rendendo ancora più speciale questo momento di preparazione.

L’abbondante nevicata che ieri ha imbiancato la città ha creato un’atmosfera assolutamente in linea con l’attesa per i Giochi olimpici invernali. Per una combinazione, la fiaccola ha attraversato la città nel bel mezzo della maggior nevicata degli ultimi anni: il percorso ha solcato corso Saffi, la piazza e corso Mazzini quasi completamente imbiancati dalla neve che cadeva incessantemente, e che ha costretto gli organizzatori ad alcuni accorgimenti. La torcia olimpica è impegnata nel suo tour del paese alla vigilia dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina: il fuoco olimpico è stato acceso come da tradizione in Grecia, nel parco archeologico di Olimpia, è da lì è salpata in direzione dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La fiamma olimpica a Faenza sotto la neve Leggi anche: La Fiamma Olimpica illumina Forlì sotto una bufera di neve, l'emozione della mamma tedofora: "Momento speciale e magico" Leggi anche: Il freddo e la neve non fermano la fiamma olimpica di Milano Cortina che ha attraversato Cesena La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Faenza sotto la neve accoglie la Fiamma Olimpica; La fiamma olimpica a Faenza sotto la neve; La torcia olimpica passa da Ravenna, Faenza e Cervia con alcune star dello sport; Faenza si sveglia con la neve. Faenza sotto la neve accoglie la Fiamma Olimpica - Una Faenza imbiancata dalla neve ha fatto da cornice al passaggio della Fiamma Olimpica, che oggi ha attraversato la città per la 30ª tappa del percorso ... ravennanotizie.it

La Fiamma Olimpica illumina una Faenza imbiancata - Nonostante la fitta coltre di neve che ha imbiancato la regione fin dalle prime luci dell’alba, il “Sacro Fuoco” di Olimpia ha attraversato o ... ravenna24ore.it

La Fiamma olimpica tra la neve (e le contestazioni) a Faenza. Attesa per il passaggio a Cervia e Ravenna - In un paesaggio imbiancato dalla neve, proveniente da Forlì, ha attraversato anche il centro di Faenza la fiamma delle Olimpiadi invernali di ... ravennaedintorni.it

Marco Bezzecchi accende la Fiamma Olimpica a Rimini: il braciere si illumina in piazza Malatesta. La fiamma, dopo aver attraversato la città da Riccione al cuore del centro storico, tra entusiasmo e partecipazione. Il viaggio continua verso #MilanoCortina 2 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.