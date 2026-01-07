Meloni celebra la Giornata del Tricolore | Onore alla nostra Patria e ai valori della Costituzione

In occasione della Giornata del Tricolore, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato l'importanza della bandiera italiana come simbolo di unità e identità nazionale. L'evento rappresenta un momento di riflessione sui valori della Costituzione e sulla storia che unisce il Paese. La celebrazione sottolinea il ruolo della bandiera come elemento di coesione e orgoglio condiviso tra tutti gli italiani.

In occasione della Giornata del Tricolore, il premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla bandiera italiana, simbolo della storia e dell’unità nazionale. «Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione», ha dichiarato Meloni. «Oggi rendiamo onore alla nostra Patria e a quell’unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà». Un messaggio che sottolinea il legame tra memoria storica, identità nazionale e i valori democratici su cui si fonda l’Italia contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni celebra la Giornata del Tricolore: “Onore alla nostra Patria e ai valori della Costituzione” Leggi anche: Tricolore: Meloni, 'rappresenta la nostra storia, onore alla patria e all'unità nazionale' Leggi anche: Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giornata del Tricolore, Mattarella: “Incarna unità, libertà, democrazia e coesione” - Il capo dello Stato nel 229° anniversario della nascita della bandiera. repubblica.it

