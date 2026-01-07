Fanno esplodere un portavalori in autostrada poi scappano con il bottino

Nella giornata del 7 gennaio, lungo l’autostrada A14 tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli-Canosa, un commando ha assaltato un portavalori. Dopo aver fatto esplodere un ordigno, i ladri sono fuggiti con il bottino. L’episodio si inserisce in una serie di rapine simili che coinvolgono i mezzi di trasporto di valori sulla rete autostradale italiana.

Ancora un altro assalto a un portavalori, ancora un'altra volta lungo l'autostrada A14. Un commando nel primo pomeriggio del 7 gennaio ha rapinato un furgone carico di soldi all'altezza del chilometro 595 tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli Canosa.Il colpoIl blindato stava viaggiando. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fanno esplodere un portavalori in autostrada, poi scappano con il bottino Leggi anche: Colpo grosso nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat e scappano con il bottino Leggi anche: Ottaviano, fanno esplodere il bancomat alle Poste e poi scappano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme e spari a Ortona. I rapinatori fanno esplodere il blindato: via col malloppo; Commando assalta portavalori sull'A14: mezzi in fiamme e chiodi nel Chietino; Chieti: assalto a furgone portavalori sulla A14, nessun ferito; Assalto al portavalori a Ortona sull'A14, auto in fiamme e bomba fatta esplodere: bottino da 400 mila euro. Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme e spari a Ortona. I rapinatori fanno esplodere il blindato: via col malloppo - Si sono dileguati a bordo di una macchina di grossa cilindrata con un bottino di 400mila euro. quotidiano.net

Assalto a un portavalori sull’A14, vigilanti sotto shock e banda in fuga con parte del bottino - Momenti di terrore nel pomeriggio sull’autostrada A14, all’altezza del casello di Cerignola Est, dove un portavalori della ditta Battistolli è ... immediato.net

Assalto al portavalori a Ortona sull'A14, auto in fiamme e bomba fatta esplodere: bottino da 400 mila euro - Chiodi sull'asfalto e fumogeni: scene di guerriglia sull'autostrada A14 all'altezza di Ortona, l'assalto al blindato avrebbe fruttato un bottino da 400 mila euro ... virgilio.it

Le Mascotte che fanno esplodere la festa! Abbracci, balli, foto e sorrisi senza fine Le nostre mascotte trasformano ogni evento in un momento magico, facendo vivere ai bambini l’incontro con il loro personaggio preferito! Compleanni Comunioni - facebook.com facebook

Fanno esplodere atm dell'ufficio postale ma non riescono a portarlo via. Ad Ottaviano in azione persone con il volto coperto. Indagano i carabinieri #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.