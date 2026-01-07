Fanno esplodere un portavalori in autostrada poi scappano con il bottino

Nella giornata del 7 gennaio, lungo l’autostrada A14 tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli-Canosa, un commando ha assaltato un portavalori. Dopo aver fatto esplodere un ordigno, i ladri sono fuggiti con il bottino. L’episodio si inserisce in una serie di rapine simili che coinvolgono i mezzi di trasporto di valori sulla rete autostradale italiana.

Ancora un altro assalto a un portavalori, ancora un'altra volta lungo l'autostrada A14. Un commando nel primo pomeriggio del 7 gennaio ha rapinato un furgone carico di soldi all'altezza del chilometro 595 tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli Canosa.Il colpoIl blindato stava viaggiando.

