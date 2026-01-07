Esce dal carcere Terni e finisce in un centro di permanenza per i rimpatri | il provvedimento
Nelle ultime ore, la polizia di Terni ha eseguito un provvedimento di accompagnamento presso un centro di permanenza per i rimpatri nei confronti di un cittadino cinese di 36 anni, recentemente scarcerato dalla casa circondariale locale. L’intervento si inserisce in un’operazione di routine finalizzata alla gestione dei provvedimenti di espulsione e rimpatrio, garantendo il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
Nelle ultime ore, personale della polizia di Stato della questura di Terni ha dato esecuzione al provvedimento di accompagnamento presso un centro di permanenza per i rimpatri nei confronti di un cittadino cinese di 36 anni, scarcerato due giorni fa dalla casa circondariale di Terni e gravato da.
