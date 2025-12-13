Risultava avere precedenti penali | 22enne tunisino finisce in un centro di Permanenza

Durante un controllo di polizia, un giovane tunisino di 22 anni irregolarmente soggiornante in Italia è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza – Palazzo San Gervasio. L’intervento rientra nelle operazioni di controllo del territorio volte a verificare la posizione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale.

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio la Polizia di Stato ha proceduto ad accompagnare presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza – Palazzo San Gervasio un cittadino tunisino di 22 anni irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Il giovane, sottoposto a controllo da una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento, risultava avere precedenti per rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico, inoltre, già in data 25 gennaio 2024 era stato emesso dal Prefetto di Treviso un decreto di espulsione e un ordine del Questore di Treviso a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni al quale il predetto non aveva ottemperato.

