Incinta di nove mesi | borseggiatrice seriale esce dal carcere e finisce ai domiciliari

Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal carcere agli arresti domiciliari per via del suo stato di gravidanza. Una borseggiatrice seriale, già madre di otto figli e in attesa del nono. A rintracciarla durante un controllo in zona Marconi i carabinieri, che hanno poi scoperto un ordine di carcerazione a suo carico.Borseggiatrice. 🔗 Leggi su Romatoday.it

