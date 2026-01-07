Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund venerdì 09 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita ricca di gol al Deutsche Bak Park di Francoforte

L'incontro tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 20:30 al Deutsche Bank Park, segna il ritorno della Bundesliga nel 2026. La partita, ricca di attese e gol, vedrà in campo le formazioni ufficiali e offre spunti per analisi di quote e pronostici. Un’occasione per seguire uno degli incontri più interessanti della prima giornata del nuovo anno.

Torna la Bundesliga per il sedicesimo e primo turno di questo 2026 con l'Eintracht Francoforte impegnato in casa contro il Borussia Dortmund del grande ex Kovac. Gli Adler hanno chiuso l'anno in calando, allontanandosi sensibilmente non solo dalla vetta, ma anche dalla zona Champions. Pure il cammino europeo non è dei migliori, con la squadra che anche vincendo le ultime 2 gare potrebbe.

