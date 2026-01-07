Il match tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle 20:30, apre il primo turno di ritorno della Bundesliga. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi diversi e formazioni competitive. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, quote e pronostici per una partita che rappresenta un importante momento della stagione.

Torna la Bundesliga per il sedicesimo e primo turno di questo 2026 con l’Eintracht Francoforte impegnato in casa contro il Borussia Dortmund del grande ex Kovac. Gli Adler hanno chiuso l’anno in calando, allontanandosi sensibilmente non solo dalla vetta, ma anche dalla zona Champions. Pure il cammino europeo non è dei migliori, con la squadra che anche vincendo le ultime 2 gare potrebbe . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (venerdì 09 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

