Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund venerdì 09 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund si disputerà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 20:30, aprendo il sedicesimo turno di Bundesliga. In questa partita, analisi delle formazioni, quote e pronostici rappresentano elementi importanti per una comprensione completa dell’appuntamento. Un confronto tra due squadre con ambizioni diverse, che promette interesse per gli appassionati di calcio tedesco.

Torna la Bundesliga per il sedicesimo e primo turno di questo 2026 con l’Eintracht Francoforte impegnato in casa contro il Borussia Dortmund del grande ex Kovac. Gli Adler hanno chiuso l’anno in calando, allontanandosi sensibilmente non solo dalla vetta, ma anche dalla zona Champions. Pure il cammino europeo non è dei migliori, con la squadra che anche vincendo le ultime 2 gare potrebbe . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

