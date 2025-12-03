Il 10 dicembre al Teatro Trastevere Tremendamente Frida
Roma, 3 dic. (askanews) – Nell’anno che segna il 70° anniversario della scomparsa di Frida Kahlo, torna a Roma uno degli omaggi più intensi e apprezzati dedicati alla celebre pittrice messicana. Il 10 dicembre, il Teatro Trastevere accoglierà la ripresa di “Tremendamente Frida”, scritto e diretto da Ilaria Rezzi e interpretato da Maria Grazia Adamo. Più che una semplice rappresentazione, lo spettacolo si configura come un’esperienza di “trasfigurazione”. Grazie a una regia lineare e priva di orpelli stilistici, che lascia spazio alla potenza della parola e del gesto, il pubblico viene trasportato immediatamente all’interno della Casa Azul, tra le pareti intime e dolorose dove l’arte di Frida prendeva vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
