Rimborso autostrade 2026 | come funziona chi ne ha diritto e quando

Bloccati in autostrada nel traffico per cantieri e lavori prolungati? Dal 2026 si verrà rimborsati, non per il tempo perso, ma almeno per il servizio non ricevuto, quindi per il pedaggio. Dopo l'annuncio è arrivata la proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti che introduce un sistema di restituzione automatica del pedaggio, quando la qualità del servizio scende sotto livelli accettabili. L'idea è semplice: se un tratto autostradale è penalizzato da lavori o blocchi prolungati, il pedaggio dovrà essere restituito al viaggiatore, in parte o totalmente. Dietro c'è un meccanismo molto preciso, regolato da criteri e diverse soglie temporali, che entrerà in vigore gradualmente a partire dal 1 aprile 2026.

