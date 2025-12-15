Il bonus libri per il 2026 si prepara a sostenere le famiglie italiane con un maxi contributo, inserito nella nuova Manovra finanziaria. Questa misura mira a facilitare l’acquisto di materiali scolastici, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha diritto. Ecco tutte le informazioni su chi potrà beneficiare di questa agevolazione.

© Cityrumors.it - Bonus libri per il 2026, spunta il maxi contributo per le famiglie italiane: ecco chi ne ha diritto

È in arrivo il bonus libri per il 2026. Il maxi contributo spunta fuori dalla nuova Manovra che andrà ad aiutare le famiglie italiane: ecco chi ne ha diritto. Pochi giorni fa, il governo ha depositato in commissione Bilancio al Senato alcune delle revisioni degli emendamenti parlamentari che accolgono gli accordi stipulati in maggioranza in merito alle modifiche alla Manovra Finanziaria 2026. Le misure presentate dall’esecutivo dovrebbero avere un valore di circa un miliardo di euro. – cityrumors. Cityrumors.it

Bonus Libri 2025/2026: Bandi aperti e voucher fino a 950€

Manovra 2026, il Governo riscrive testo con un maxi-emendamento da un miliardo: bonus libri per le scuole superiori per famiglie con ISEE fino a 30mila euro - Il Governo ha presentato un pacchetto di modifiche alla manovra 2026 attraverso una riformulazione degli emendamenti che vale complessivamente un miliardo di euro. orizzontescuola.it

Bonus libri scolastici, come fare richiesta e chi lo può ottenere? Tutti i dettagli - L'agevolazione coinvolgerà le famiglie con un Indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30mila euro ... startupitalia.eu

Bonus libri in Manovra: in arrivo il fondo per l'acquisto di testi scolastici e digitali dedicato alle famiglie con redditi medi e bassi. #Economia - facebook.com facebook