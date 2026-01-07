È nata Vittoria la figlia di Andrea Mainardi e Anna Tripoli | il dolce annuncio in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Da lawebstar.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 gennaio 2026, Antonella Clerici ha annunciato in diretta a

Il 7 gennaio 2026, la conduttrice Antonella Clerici ha dato il benvenuto alla piccola Vittoria, figlia dello chef Andrea Mainardi e della moglie Anna Tripoli. L’emozione di un nuovo arrivo Oggi, 7 gennaio 2026, è arrivato un dolce annuncio durante il cooking show E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. La figlia di Andrea Mainardi . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

200 nata vittoria la figlia di andrea mainardi e anna tripoli il dolce annuncio in diretta a e8217 sempre mezzogiorno

© Lawebstar.it - È nata Vittoria, la figlia di Andrea Mainardi e Anna Tripoli: il dolce annuncio in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Leggi anche: “È nata Vittoria”: l’annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Leggi anche: “È nata”. Fiocco rosa per Anna Tatangelo, il dolce annuncio: come ha chiamato la figlia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

200 nata vittoria figliaE’ nata Vittoria, la figlia di Andrea Mainardi e Anna Tripoli che realizza il sogno - Questa mattina è nata la figlia di Andrea Mainardi, la piccola Vittoria. ultimenotizieflash.com

200 nata vittoria figliaFiocco rosa per Andrea Mainardi: è nata Vittoria, figlia dello chef e dell'imprenditrice Anna Tripoli - La notizia è stata data da Antonella Clerici durante la puntata odierna di «&#200; sempre mezzogiorno», trasmissione di Rai Uno di cui Mainardi è presenza fissa ... msn.com

200 nata vittoria figlia&#200; sempre mezzogiorno, l’annuncio di Antonella Clerici emoziona il pubblico: "È nata Vittoria" - Annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno: "È nata Vittoria", gioia e commozione nello studio del programma. notizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.