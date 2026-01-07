È nata Vittoria la figlia di Andrea Mainardi e Anna Tripoli | il dolce annuncio in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Il 7 gennaio 2026, Antonella Clerici ha annunciato in diretta a

Il 7 gennaio 2026, la conduttrice Antonella Clerici ha dato il benvenuto alla piccola Vittoria, figlia dello chef Andrea Mainardi e della moglie Anna Tripoli. L’emozione di un nuovo arrivo Oggi, 7 gennaio 2026, è arrivato un dolce annuncio durante il cooking show E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. La figlia di Andrea Mainardi . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - È nata Vittoria, la figlia di Andrea Mainardi e Anna Tripoli: il dolce annuncio in diretta a E’ sempre mezzogiorno Leggi anche: “È nata Vittoria”: l’annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno Leggi anche: “È nata”. Fiocco rosa per Anna Tatangelo, il dolce annuncio: come ha chiamato la figlia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. E’ nata Vittoria, la figlia di Andrea Mainardi e Anna Tripoli che realizza il sogno - Questa mattina è nata la figlia di Andrea Mainardi, la piccola Vittoria. ultimenotizieflash.com

Fiocco rosa per Andrea Mainardi: è nata Vittoria, figlia dello chef e dell'imprenditrice Anna Tripoli - La notizia è stata data da Antonella Clerici durante la puntata odierna di «È sempre mezzogiorno», trasmissione di Rai Uno di cui Mainardi è presenza fissa ... msn.com

È sempre mezzogiorno, l’annuncio di Antonella Clerici emoziona il pubblico: "È nata Vittoria" - Annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno: "È nata Vittoria", gioia e commozione nello studio del programma. notizie.it

“È nata Vittoria”. Il felicissimo annuncio di Antonella in diretta: “Pesa 3kg e 190 grammi” - facebook.com facebook

Olimpia Milano post Panathinaikos | Vittoria che è nata con Udine. Il trionfo di Poeta, e della difesa x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.