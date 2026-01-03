È nata Fiocco rosa per Anna Tatangelo il dolce annuncio | come ha chiamato la figlia

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Questa mattina, presso una clinica romana, è nata la piccola Beatrice, avuta dal suo attuale compagno, Giacomo Buttaroni. La nascita è stata confermata dall’Adnkronos, confermando il lieto evento e l’arrivo di una nuova vita nella famiglia dell’artista.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, che questa mattina è diventata di nuovo mamma. In una clinica romana è nata Beatrice, la bambina avuta dal compagno Giacomo Buttaroni, come apprende l'Adnkronos. Una nascita che segna un momento di grande gioia per la cantante, arrivata al termine di una gravidanza vissuta con discrezione ma con una forte intensità emotiva, condivisa solo a tratti con il pubblico sui social. Il lieto evento di oggi non è solo una notizia di cronaca rosa, ma anche un nuovo capitolo nel percorso personale e familiare di Anna Tatangelo, che ha scelto di vivere questa maternità in modo più intimo e consapevole, pur restando vicina ai fan che la seguono da anni.

