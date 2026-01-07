È nata Vittoria | l’annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha annunciato in diretta la nascita di Vittoria, condividendo un momento di grande gioia con il pubblico. L’evento si è inserito nel contesto quotidiano dello studio, tra le attività di cucina e conversazioni, offrendo un collegamento tra la vita personale e il programma. Un momento semplice e autentico che ha arricchito la trasmissione di un’ulteriore emozione.

Nello studio luminoso di È sempre mezzogiorno, tra pentole che sfrigolano e voci che si intrecciano all'ora di pranzo, il consueto appuntamento di Rai 1 si è aperto con un'emozione diversa dal solito. Non una ricetta, non un gioco con il pubblico, ma una notizia che profuma di vita nuova: la nascita della piccola Vittoria, figlia di uno dei volti più amati del programma. Un annuncio arrivato nel luogo forse più naturale per condividerlo, quello che negli anni è diventato una seconda casa: lo studio del cooking show che scandisce il mezzogiorno degli italiani e che ha accompagnato la crescita professionale e umana dello chef protagonista di questo lieto evento.

