E’ morta Raffaella Bragazzi storica voce di Ok il prezzo è giusto! Il dolore di Iva Zanicchi

Da feedpress.me 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Raffaella Bragazzi, nota per essere stata la voce storica del programma televisivo

E’ morta Raffaella Bragazzi, storica voce del programma condotto da Iva Zanicchi "Ok, il prezzo è giusto!". A dare l’annuncio è stata la stessa Zanicchi sui social: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

e8217 morta raffaella bragazzi storica voce di ok il prezzo 232 giusto il dolore di iva zanicchi

© Feedpress.me - E’ morta Raffaella Bragazzi, storica voce di "Ok, il prezzo è giusto!". Il dolore di Iva Zanicchi

Leggi anche: È morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi

Leggi anche: Iva Zanicchi, l’addio a Raffaella Bragazzi, voce storica di Ok, il prezzo è giusto!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

e8217 morta raffaella bragazziRaffaella Bragazzi, morta la storica voce di “Ok, il prezzo è giusto”. Iva Zanicchi: «Una preghiera per lei» - «Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di “Ok il Prezzo è giusto”. msn.com

e8217 morta raffaella bragazziÈ morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi - Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. fanpage.it

e8217 morta raffaella bragazziÈ morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: l’addio commosso di Iva Zanicchi - Sui social il messaggio di addio di Iva Zanicchi per Raffaella Bragazzi, indimenticabile voce del game show che ha segnato la TV degli anni Ottanta ... libero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.