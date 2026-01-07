È morta Raffaella Bragazzi la voce storica di Ok il prezzo è giusto | l'addio di Iva Zanicchi

È scomparsa Raffaella Bragazzi, la voce che ha accompagnato per oltre 16 anni i concorrenti di

Morta Raffaella Bragazzi, la voce fuori campo di “Ok il prezzo è giusto” - L’annuncio lo ha dato Iva Zanicchi sui social: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto. repubblica.it

Addio a Raffaella Bragazzi, la voce misteriosa del programma “Ok, il prezzo è giusto” - È stata conduttrice radiofonica a Radio Montecarlo fino a diventare “la voce” del format televisivo ... ilsecoloxix.it

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce fuori campo di Ok, il prezzo è giusto. Aveva debuttato su Telemontecarlo e Radio Montecarlo. Dal 1983 al 1999 la sua voce ha accompagnato milioni di telespettatori. Aveva 66 anni. #RaffaellaBragazzi #OkIlPrezzoÈGi x.com

