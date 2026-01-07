È morta Raffaella Bragazzi la voce storica di Ok il prezzo è giusto | l'addio di Iva Zanicchi

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa Raffaella Bragazzi, la voce che ha accompagnato per oltre 16 anni i concorrenti di

Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. L'annuncio commosso di Iva Zanicchi: "Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morta Raffaella Bragazzi, voce di 'Ok, il prezzo è giusto': il doloroso annuncio di Iva Zanicchi

Leggi anche: È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di “Ok, Il Prezzo è Giusto!”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

200 morta raffaella bragazzi&#200; morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: l’addio commosso di Iva Zanicchi - Sui social il messaggio di addio di Iva Zanicchi per Raffaella Bragazzi, indimenticabile voce del game show che ha segnato la TV degli anni Ottanta ... libero.it

200 morta raffaella bragazziMorta Raffaella Bragazzi, la voce fuori campo di “Ok il prezzo è giusto” - L’annuncio lo ha dato Iva Zanicchi sui social: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto. repubblica.it

200 morta raffaella bragazziAddio a Raffaella Bragazzi, la voce misteriosa del programma “Ok, il prezzo è giusto” - &#200; stata conduttrice radiofonica a Radio Montecarlo fino a diventare “la voce” del format televisivo ... ilsecoloxix.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.