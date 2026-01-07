Iva Zanicchi l’addio a Raffaella Bragazzi voce storica di Ok il prezzo è giusto!
Addio a Raffaella Bragazzi. Un nome che per le nuove generazioni probabilmente suona estraneo, meno per chi ha avuto modo di seguire Ok, il prezzo è giusto! ai tempi d’oro. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram di Iva Zanicchi, che ha condotto lo show per ben 13 anni. Ma chi era Raffaella Bragazzi, “voce misteriosa” che a lungo ha tenuto compagnia a milioni di italiani? L’addio di Iva Zanicchi. “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok, il prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”. Con queste poche parole cariche di commozione, l’Aquila di Ligonchio ha salutato Raffaella Bragazzi, la donna che per oltre sedici anni è stata la voce di uno dei programmi più amati e iconici della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it
