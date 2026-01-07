Dramma sulle Apuane | muore escursionista pisano

Un tragico incidente si è verificato nelle Alpi Apuane durante la giornata dell'Epifania. Un escursionista pisano è deceduto dopo essere precipitato per circa 200 metri in un canalone, mentre era accompagnato da amici. L'evento ha suscitato grande dolore tra i presenti e ha portato alla luce le difficoltà e i rischi delle escursioni in zone montane.

Dramma nel giorno dell'Epifania sulle Alpi Apuane dove un escursionista è morto precipitando in un canalone per circa 200 metri davanti agli occhi degli amici che erano con lui. La vittima è un 59enne residente a Pontedera, Fabrizio Banti, che gestiva una tabaccheria a Ponsacco.L'uomo, grande.

Cade da un sentiero sulle Alpi Apuane, muore escursionista - Un escursionista, del 1966, è morto questa mattina cadendo da un sentiero della Pania della Croce, sulle Alpi Apuane, sul versante del rifugio Del Freo, nel territorio del comune di Stazzema (Lucca). msn.com

Cade sulle Alpi Apuane, muore escursionista - L'uomo, di 60 anni, stava percorrendo il gruppo della Pania, vicino al rifugio Mosceta, quando sarebbe scivolato per il ghiaccio ... rainews.it

