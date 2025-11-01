Dramma sulle strade | muore in servizio il poliziotto Aniello Scarpati
Il Nuovo Sindacato Carabinieri – Segreteria Provinciale di Avellino – esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa del collega della Polizia di Stato, il graduato Aniello Scarpati, 47 anni, deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto in servizio a Torre del Greco, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
