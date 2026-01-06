Apuane | muore escursionista cadendo da sentiero sulla Pania della Croce
Un escursionista è deceduto dopo essere caduto da un sentiero sulla Pania della Croce nelle Apuane. Nonostante l'intervento dei soccorsi e l'uso dell'elicottero Pegaso 3, le cattive condizioni meteorologiche hanno impedito l'accesso all'area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulla dinamica dell'accaduto.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l'elicottero Pegaso 3 non ha potuto raggiungere l'area a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L'uomo è stato quindi raggiunto a terra dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, insieme a un medico che ha constatato il decesso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
