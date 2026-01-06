Apuane | muore escursionista cadendo da sentiero sulla Pania della Croce

Un escursionista è deceduto dopo essere caduto da un sentiero sulla Pania della Croce nelle Apuane. Nonostante l'intervento dei soccorsi e l'uso dell'elicottero Pegaso 3, le cattive condizioni meteorologiche hanno impedito l'accesso all'area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulla dinamica dell'accaduto.

Cade da un sentiero sulle Alpi Apuane, muore escursionista - Un escursionista, del 1966, è morto questa mattina cadendo da un sentiero della Pania della Croce, sulle Alpi Apuane, sul versante del rifugio Del Freo, nel territorio del comune di Stazzema (Lucca). msn.com

