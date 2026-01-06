Apuane | muore escursionista cadendo da sentiero sulla Pania della Croce

Da firenzepost.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escursionista è deceduto dopo essere caduto da un sentiero sulla Pania della Croce nelle Apuane. Nonostante l'intervento dei soccorsi e l'uso dell'elicottero Pegaso 3, le cattive condizioni meteorologiche hanno impedito l'accesso all'area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulla dinamica dell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l'elicottero Pegaso 3 non ha potuto raggiungere l'area a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L'uomo è stato quindi raggiunto a terra dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, insieme a un medico che ha constatato il decesso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

apuane muore escursionista cadendo da sentiero sulla pania della croce

© Firenzepost.it - Apuane: muore escursionista cadendo da sentiero sulla Pania della Croce

Leggi anche: Tragica caduta in un canalone, escursionista muore sulla Pania della Croce

Leggi anche: Soccorso alpino in azione sulla Pania della Croce. Due turisti caduti sul sentiero, entrambi salvati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Escursionista muore cadendo sulle Alpi Apuane, tragedia sulla Pania della Croce - Un escursionista muore cadendo da un sentiero sulla Pania della Croce sulle Alpi Apuane. gonews.it

apuane muore escursionista cadendoCade sulle Alpi Apuane, muore escursionista - L'uomo, di 60 anni, stava percorrendo il gruppo della Pania, vicino al rifugio Mosceta, quando sarebbe scivolato per il ghiaccio ... rainews.it

apuane muore escursionista cadendoCade da un sentiero sulle Alpi Apuane, muore escursionista - Un escursionista, del 1966, è morto questa mattina cadendo da un sentiero della Pania della Croce, sulle Alpi Apuane, sul versante del rifugio Del Freo, nel territorio del comune di Stazzema (Lucca). msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.