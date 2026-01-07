Dovbyk verso Napoli | ipotesi scambio in prestito con Lucca

Artem Dovbyk potrebbe presto cambiare squadra, con Napoli e Roma al centro di una trattativa. Secondo quanto riportato da sololaroma.it, si valuta un possibile scambio in prestito con Lucca, che potrebbe influenzare la composizione dell’attacco giallorosso già nelle prossime settimane. La situazione rimane in fase di definizione, con i club interessati a trovare la soluzione più adatta alle rispettive esigenze.

Si apre una pista concreta tra Roma e Napoli. Come r a ccontato dalla redazione di sololaroma.it, Artem Dovbyk sarebbe finito al centro di un dialogo tra i due club per un possibile incastro in prestito che potrebbe ridisegnare l’attacco giallorosso già in questa finestra. Lo scenario allo studio prevede lo spostamento dell’ucraino verso il Napoli, con Lorenzo Lucca destinato a fare il percorso inverso verso la Roma. Al momento non c’è un accordo definito, ma i contatti sono in corso e l’operazione viene valutata come soluzione ponte. A Trigoria Lucca non è una priorità assoluta, ma il quadro può cambiare rapidamente se non dovessero sbloccarsi le altre piste per l’attacco, da Zirkzee a Raspadori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

