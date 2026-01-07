Rebus Lucca | costo rendimento e ipotesi scambio con Dovbyk

L'articolo analizza la situazione di Lucca al Napoli, esaminando il costo dell'acquisto, il rendimento in campo e le possibili ipotesi di scambio con Dovbyk. Si approfondiscono le variabili economiche e sportive legate a questa operazione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione attuale e le prospettive future. Un approfondimento utile per capire le dinamiche di mercato e le strategie della squadra.

Come scrive Il Corriere dello Sport, il Napoli cerca di risolvere il rebus punte, tenendo però conto del mercato a saldo zero che lo aspetta. Il rientro di Lukaku è ancora incerto, mentre Lucca finora non ha convinto. Lo scambio tra quest'ultimo e Dovbyk non h - facebook.com facebook

Mastella e De Luca marcano Fico: si insedia il Consiglio, rebus giunta in Campania x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.