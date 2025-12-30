Dovbyk potrebbe lasciare la Roma a gennaio | spunta l’ipotesi di scambio con Lucca

Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, come riportato da Gianluca Di Marzio. L’attaccante ucraino è al centro di alcune ipotesi di mercato, tra cui uno scambio con Lucca. La situazione del giocatore resta da valutare, mentre la società monitora le opzioni disponibili per il suo futuro.

Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt'altro che definito. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante ucraino potrebbe anche lasciare la Roma già nella finestra di gennaio. Lo stesso Di Marzio, accenna a una possibilità di scambio con Lucca. Dunque, dopo l'accostamento alla Lazio, tale idea di scambio fa capolino anche dall'altra parte del Tevere. Scambio Dovbyk-Lucca? Tutti i dettagli. Si legge sul sito di Di Marzio: "Rimane tutt'altro che scontato il futuro di Artem Dovbyk, che potrebbe anche non essere più a Roma dopo il mese di gennaio. L'ex Girona è tornato in campo dopo l'infortunio nel finale contro il Genoa, ma ora per lui potrebbe accendersi il mercato.

Mercato Roma, Dovbyk nel mirino di una big di Premier League! La sua volontà è chiara: tutti gli aggiornamenti - Mercato Roma, assalto dalla Premier per Dovbyk: una big inglese accelera e il giocatore ha già fatto sapere cosa vuole Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt’altro che definito e non è escluso che l’att ... calcionews24.com

Dovbyk sul mercato. Ci pensano in molti - L’Everton insiste per Dovbyk ma lui vorrebbe continuare a giocare in Italia. insideroma.com

#Dovbyk potrebbe lasciare la #Roma a gennaio: spunta l’ipotesi di scambio con #Lucca Ne scrive Di Marzio: "Per Dovbyk potrebbe materializzarsi un’opportunità tra #Napoli e #Milan. Con gli azzurri si potrebbe pensare a uno scambio con Lucca." Negli ultimi - facebook.com facebook

#Calciomercato: #Dovbyk- #Roma ai titoli di coda Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di @CorSport , il futuro del giocatore ucraino potrebbe nuovamente essere lontano dalla Capitale. Il suo profilo è tornato infatti a circolare con insistenza sul me x.com

