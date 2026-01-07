Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Fiorentina 0-0 Parma Inter 0-1 gol di Dimarco Inizia la ripresa

Segui in tempo reale le principali partite della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, gol e cronaca delle sfide tra Lazio e Fiorentina, Parma e Inter, e altre. La nostra copertura include sintesi, tabellino e moviola per offrirti un quadro completo delle partite in corso. Resta aggiornato con le ultime notizie e dettagli sulle partite più importanti del campionato italiano di calcio.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI LAZIO FIORENTINA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Inizia la ripresa Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Fine primo tempo Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-0 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tutto il calcio in; Roma-Genoa 3-1 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT. Parma-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Dimarco assegnto col VAR - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Torino-Udinese 0-0: si riparte con Adams al posto di Njie - Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, sarà possibile seguire il match anche su DAZN 2 (canale 215 di Sky) attivando Zona DAZN. gazzetta.it

LIVE Alle 20.45 Lazio-Fiorentina: Sarri schiera Guendouzi, Vanoli con Piccoli, Kean in panchina - La Viola cerca altri punti salvezza dopo il sucecsso in extremis sulla Cremonese ... gazzetta.it

Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.