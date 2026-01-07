Deroga per le persone disabili | taxi prenotabili con telefono e app anche in aeroporti e stazioni

A partire da quest’anno in Lombardia, le persone con disabilità possono prenotare taxi telefonicamente o tramite app anche negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio Al Serio, così come nelle stazioni ferroviarie. Questa misura mira a migliorare l’accessibilità e la mobilità, garantendo maggiore facilità di spostamento a chi ha esigenze specifiche. La possibilità di prenotazione remota si applica a tutte le aree di maggiore transito pubblico, facilitando la mobilità quotidiana.

Milano, 7 gennaio 2026 – Da quest’anno, in Lombardia, le persone con disabilità potranno p r enotare un taxi da remoto, telefonando ai centralini o ricorrendo alle app delle auto pubbliche, anche se si trovano in uno degli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio Al Serio o in una stazione ferroviaria. Finora questa possibilità era vietata dal regolamento regionale che, al contrario, imponeva a chiunque di rivolgersi esclusivamente ai tassisti in attesa nelle aree di carico degli scali aeroportuali e ferroviari. Ora Regione Lombardia ha deciso di approvare una deroga valida solo per le persone con disabilità e solo per i taxi adattati, vale a dire: quelli allestiti in modo da poter caricare le carrozzine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Deroga per le persone disabili: taxi prenotabili con telefono e app anche in aeroporti e stazioni Leggi anche: Piange il telefono. Le nuove stazioni metro di Roma sono senza rete Leggi anche: La guerra dei taxi, chi combatte Uber e chi fa soldi: chi vince e chi perde davvero con le app La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il dramma di Diletta, lasciata a casa dal trasporto disabili: "Chiamiamo i taxi ma non si presentano" - La 26enne, costretta su una sedia a rotelle, non riesce ad uscire dalla sua casa alla Giustiniana dall'inizio dell'anno ... romatoday.it

Taxi, la Regione vuole semplificare la vita a chi ha una disabilità: via alle modifiche al regolamento - Milano – Regione Lombardia è pronta ad approvare due modifiche al regolamento dei taxi accomunate dall’obiettivo di rendere il servizio delle auto pubbliche più accessibile alle persone con disabilità ... ilgiorno.it

Taxi per disabili indisponibile, spinge la sorella in carrozzina per quasi un chilometro - Milano, 28 ottobre 2025 – Le ore di treno affrontat e dalla Calabria a Milano sono state nulla in confronto all’aver dovuto camminare per quasi un chilometro “spingendo sotto la pioggia la carrozzina ... ilgiorno.it

Botti di Capodanno, il Comune raccomanda moderazione e prudenza In vista dei festeggiamenti di Capodanno l'Amministrazione comunale raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e fuochi d'artificio, per rispetto nei confronti delle altre persone che st - facebook.com facebook

Accade a Milano, a pochi giorni da Natale. Mentre nel centro della città brillano luminarie e vetrine scintillanti, a pochi chilometri di distanza, in periferia a Baggio, decine di famiglie – anche con bambini piccoli e persone vulnerabili – vengono sfrattate con la fo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.