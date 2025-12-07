La Querzoli Volley Forlì si aggiudica il derby della Ravegnana

La Querzoli Volley Forlì espugna il Pala Costa di Ravenna superando la Consar Pietro Pezzi per 3 set a 1 (parziali: 23-25, 24-26, 27-25, 18-25). I biancoblu conquistano tre punti fondamentali in trasferta e mettono la firma sull'atteso scontro con i cugini ravennati. Come da pronostico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

