Nel 2026 si prevede un aumento dei matrimoni tra personaggi noti, tra cui Damiano David, che ha annunciato il suo fidanzamento con Dove Cameron sui social a gennaio. Seguiranno altre coppie celebri come Taylor Swift, Aurora Ramazzotti e Cristiano Ronaldo. Un trend che testimonia come anche nel mondo dello spettacolo e dello sport le unioni continuino a suscitare interesse e attenzione.

Nel 2026 saranno tante le coppie vip che si sposeranno. A cominciare da Damiano David sui social ai primi di gennaio ha ufficializzato il suo fidanzamento con l'attrice Dove Cameron. Sul proprio profilo Instagram, l'ex frontman dei Maneskin ha postato diverse foto insieme alla fidanzata, 'zoomando' su un particolare che non poteva passare inosservato: l'anello al dito di Cameron. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Damiano David si sposa. E Taylor Swift, Aurora Ramazzotti e Cristiano Ronaldo seguono a ruota

Leggi anche: Matrimoni vip nel 2026, ecco tutti i sì e le date delle nozze, da Cristiano Ronaldo a Damaniano David, da Aurora Ramazzotti a Taylor Swift - GALLERY

Leggi anche: Taylor Swift si sposa, sdegno woke

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Damiano David si sposa. E Taylor Swift, Aurora Ramazzotti e Cristiano Ronaldo seguono a ruota; Damiano David si sposa: la foto dell'anello di fidanzamento con Dove Cameron; Come si sono conosciuti Dove Cameron e Damiano David, che hanno appena annunciato le loro nozze?; 2026, l'anno dei matrimoni vip: a nozze Damiano David e Dove Cameron, Ronaldo e Georgina, Taylor Swift e Travis Kelce, ma anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Damiano David si sposa: quanto costa e di chi è l’anello per Dove Cameron - Damiano David e Dove Cameron verso le nozze: nei loro preziosi anelli di fidanzamento è incisa una dedica segreta che racconta il loro amore ... corrieredellosport.it