Taylor Swift si sposa sdegno woke

Quanto sta accadendo a Taylor Swift, la popstar al momento più nota a livello internazionale, va ben oltre il delirio, è del tutto folle e, ahimè, non troppo distante dalla radicalità oltranzista dell'ormai celebre chat «Fascistella» che da qualche giorno tiene banco nel nostro Paese. Non a caso, il termometro alla base dei due fenomeni è il medesimo, ovvero un femminismo estremo e livoroso, che decide chi salvare e chi decapitare (non importa se uomo o donna), una foga giacobina che stabilisce chi innalzare e chi buttare a terra, chi promuovere e chi affossare. La violenza che sa di squadrismo insomma, e che anche Taylor Swift subisce in una vicenda che diventa comica tanto è inverosimile, nascendo dopo l'annuncio della cantante, qualche settimana fa, di volersi sposare col giocatore di football Travis Kelce: a quanto pare l'amore della sua vita, da quello che capiamo dai social, l'uomo che dovrebbe renderla felice per sempre, la persona da cui mai e poi mai vorrebbe staccarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taylor Swift si sposa, sdegno woke

Altre letture consigliate

Taylor Swift rimane salda al vertice della Billboard 200 per la quarta settimana consecutiva! THE LIFE OF A SHOWGIRL, nell'ultima settimana ha accumulato altre 146K unità. DIVENTA COSI' la prima solista della storia a trascorrere 90 settimane totali al #1 del - facebook.com Vai su Facebook

Cosa ne penso del nuovo disco di Taylor Swift e non solo, finally, qui spotify.link/aXfHQ61TSXb - X Vai su X

Taylor Swift si sposa, sdegno woke - La ragazza è stata anche etichettata come trad wife (moglie tradizionale), in senso ovviamente denigratorio ... Lo riporta ilgiornale.it

Taylor Swift si sposa, e il suo anello di fidanzamento sarà copiato da molte. Magari con qualche carato in meno - Un post tsunami ha sconvolto il web: dopo l'annuncio social del fidanzamento ufficiale tra Taylor Swift e Travis Kelce prepariamoci perché il settore matrimoniale per le prossime stagioni sarà ... Riporta vanityfair.it

Taylor Swift si sposa con Travis Kelce: le sue naked nails e il suo rossetto arancio rappresentano il beauty look definitivo da fidanzamento - Con indosso un abito estivo lungo e romantico, i capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle, leggermente mossi, l'immancabile tratto di eyeliner nero, Taylor Swift è una visione di femminilità nel ... Lo riporta vanityfair.it