Matrimoni vip nel 2026 ecco tutti i sì e le date delle nozze da Cristiano Ronaldo a Damaniano David da Aurora Ramazzotti a Taylor Swift - GALLERY

Nel 2026 sono previsiti numerosi matrimoni nel mondo dello spettacolo, tra cui quelli di Cristiano Ronaldo, Aurora Ramazzotti e Taylor Swift. Questo elenco raccoglie le date e i dettagli delle nozze più attese dell'anno, offrendo uno sguardo sulle coppie che hanno deciso di coronare il loro amore. Un approfondimento dedicato ai futuri matrimoni dei personaggi noti, con informazioni aggiornate e precise.

Sono tantissime le coppie del mondo dello spettacolo che si sposeranno nel 2026: dopo nove anni insieme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez coroneranno il loro sogno, così come Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti. Nel 2026 molte star andranno a nozze: da Zendaya con Tom Holland a Taylor Swift con Travis Kelce. Matrimoni vip nel 2026: dal sì di Damaniano David a quello di Taylor Swift e Vanessa Incontrada. Il 2026 sarà l'anno dei «sì» per diverse coppie del mondo dello spettacolo, da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Ilary Blasi e Bastian Muller.

Matrimoni vip, chi si sposa nel 2026 - L’anno appena iniziato sarà ricco di matrimoni vip con tante cerimonie romantiche e favolose da seguire, per sognare ed emozionarsi. dilei.it

Chi si sposa nel 2026? I matrimoni vip previsti per l'anno nuovo - Nel 2026 diranno sì anche Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, che hanno scelto il 10 novembre, data del loro primo incontro, e la coppia formata da Valentina Vignali e Fabio Stefanini, pronta a ... tag24.it

