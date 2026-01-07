Al CES 2026, Autel introduce le sue innovazioni nel settore della ricarica elettrica, con particolare attenzione alle colonnine da 480 kW per ricarica ultra-rapida e alle soluzioni domestiche. La gamma si amplia con il MaxiCharger DH480, progettato per supportare veicoli di nuova generazione con architettura a 800 volt. Queste novità mirano a rafforzare l’ecosistema di ricarica, offrendo opzioni efficienti e affidabili per il futuro della mobilità elettrica.

Autel presenta la sua gamma di colonnine di ricarica per le auto elettriche che punta ad espandere l’ecosistema, e lo fa partendo dalla nuova punta di diamante, il MaxiCharger DH480 che servirà per le auto elettriche di nuova generazione con architettura a 800 volt (e non solo). Ricariche ultra fast, verso i 500 kW di potenza. Con la diffusione delle auto elettriche a 800 Volt, diventa sempre più importante poter abbassare i costi delle colonnine di ricarica in corrente continua e aumentare la loro potenza. L’uso di caricatori ultra-fast, quelli da diverse centinaia di kW, consente infatti di avvicinarsi a soste effettive di 1015 minuti per il 10-80%, risolvendo l’ansia da autonomia e dimezzando i tempi di ricarica rispetto alla generazione di auto elettriche da 400 Volt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalle colonnine a 480 kW per la ricarica ultra-rapida alla casa: le novità Autel al CES 2026

