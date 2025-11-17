realme GT 8 Pro | velocissimo con elevata autonomia e ricarica ultra rapida

Dopo le prime informazioni riguardanti l’innovativo design, realme svela la gran parte delle caratteristiche tecniche e le novità software del GT 8 Pro. Il modello di fascia alta dell’azienda cinese sarà tra i primi smartphone con a bordo il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si tratta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - realme GT 8 Pro: velocissimo, con elevata autonomia e ricarica ultra rapida

