Daily Crown | Re Carlo non incontrerà Harry a Londra alla fine del mese

Re Carlo e Harry non si incontreranno a Londra alla fine del mese, quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per un’udienza legale contro Associated Newspapers. La decisione conferma l’assenza di incontri ufficiali tra i due durante la visita del principe nel paese. Questa notizia evidenzia le recenti tensioni tra i membri della famiglia reale britannica e le questioni legali in corso.

Londra, 7 gen. (Adnkronos) - Re Carlo non incontrerà il figlio Harry quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per la sua causa contro Associated Newspapers, prevista per la fine di questo mese. Il secondogenito del sovrano, infatti, assisterà al processo contro l'editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, a Londra, mentre è probabile che il padre rimanga in Scozia. Il motivo? Una questione di immagine, secondo il Times: il re non ha alcuna intenzione di essere associato al caso giudiziario. E a prescindere dal rapporto padre-figlio, hanno sottolineato fonti reali al giornale britannico, questa è la norma, poiché ci si aspetta sempre che un monarca si tenga alla larga da qualsiasi procedimento giudiziario in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

