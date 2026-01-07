Cuccioli abbandonati in una gabbia sulla Statale del Brennero

Il 6 gennaio a Rovereto, lungo la Statale del Brennero, cinque cuccioli abbandonati sono stati trovati rinchiusi in una gabbia lungo una delle vie più trafficate del Trentino. Salvati dal nucleo operativo delle guardie eco zoofile, questi piccoli animali rappresentano un triste esempio di maltrattamento e abbandono. La loro storia evidenzia l’importanza di sensibilizzare e intervenire contro ogni forma di maltrattamento animale.

Abbandonati come sacchetti della spazzatura qualunque, rinchiusi dentro una gabbia lungo una delle strade più trafficate del Trentino: è la brutta esperienza capitata a cinque cagnolini salvati ieri, martedì 6 gennaio, a Rovereto dal nucleo operativo delle guardie eco zoofile.

