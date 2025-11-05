Plastica pneumatici e ingombranti abbandonati sulla Statale 16 | rimosse 4 tonnellate di rifiuti
L'Anas ha completato una campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati ai bordi della Statale 16, nelle vicinanze di Monopoli (Bari). Complessivamente sono state recuperate 4 tonnellate di immondizia, tra cui plastica, vetro, metalli, pneumatici e altri ingombranti, abbandonati da ignoti lungo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
