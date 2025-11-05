Plastica pneumatici e ingombranti abbandonati sulla Statale 16 | rimosse 4 tonnellate di rifiuti

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Anas ha completato una campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati ai bordi della Statale 16, nelle vicinanze di Monopoli (Bari). Complessivamente sono state recuperate 4 tonnellate di immondizia, tra cui plastica, vetro, metalli, pneumatici e altri ingombranti, abbandonati da ignoti lungo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Incivili in azione. Pneumatici abbandonati in via San Martino - Un gesto incivile, il cui conto ora lo pagheranno tutti i lissonesi, visto che il costo di recupero e ... Si legge su ilgiorno.it

Venti pneumatici di camion abbandonati davanti al cimitero - I carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio, sono intervenuti a Mensa Matellica. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Plastica Pneumatici Ingombranti Abbandonati