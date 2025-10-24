Rifiuti abbandonati sulla statale Due denunce e multa di 6mila euro
Gli incivili sono sempre in agguato, pronti ad abbandonare rifiuti, sacchi, piccoli o grandi, ingombranti, gettati lungo le strade o nei boschi. A contrastare questi comportamenti i controlli quotidiani dei carabinieri forestali impegnati nella salvaguardia del territorio. E proprio il personale militare del Nucleo carabinieri forestale di Cunardo, dopo aver ricevuto la segnalazione di un privato cittadino, è riuscito a individuare e denunciare all’autorità giudiziaria i presunti responsabili di un abbandono di rifiuti. Da quanto ricostruito dai militari, il titolare di un negozio, ora dismesso, ha affidato rifiuti consistenti in tavole in legno, mobili, clip porta prezzi e altro materiale a un cittadino di 25 anni contattato su una pagina social che li ha presi in carico pur non avendo alcun titolo per effettuare questo servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
