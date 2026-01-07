Crans-Montana Valditara | Accertare al più presto la verità in Svizzera

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza di accertare tempestivamente la verità sulla vicenda di Crans-Montana, evidenziando la sofferenza della comunità coinvolta. Durante il funerale di Chiara Costanzo, la ragazza di 16 anni vittima della tragedia, ha ribadito la necessità di chiarezza e giustizia. La vicenda ha suscitato grande attenzione, rafforzando l’impegno a fare luce sui fatti in Svizzera.

"Stamattina ho trovato una comunità molto scossa, era giusto stringersi tutti insieme". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, arrivando alla chiesa Santa Maria delle Grazie a Milano per il funerale di Chiara Costanzo, la giovane di 16 anni vittima della tragedia di Crans-Montana. "Vediamo di accettare al più presto la verità in Svizzera – ha proseguito – Credo che questo episodio insegni tante cose: dobbiamo puntare sempre di più sul tema della sicurezza che peraltro è anche previsto nelle scuole. Dobbiamo sapere affrontare questa tematica, la sicurezza è un tema strategico".

